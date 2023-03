Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ergänzungsmeldung zu "Versuchte Blockade am Morgen"

Polizei sucht Augenzeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem am Dienstagmorgen (14.3.) gegen 8.45 Uhr vier Personen einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst hatten und versuchten, die Rheinstraße stadteinwärts im Bereich der Grafenstraße zu blockieren (wir haben berichtet) sucht die Polizei die betroffenen Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang ausweichen mussten. Diese kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969

