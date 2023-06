Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zusammenstoß zwischen Pkw und Leichtkraftrad - eine Person verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (31.05.2023; 16:25 Uhr) kam es auf der Herforder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 59-jährige Frau fuhr mit ihrem Leichtkraftrad (Honda WW 125 A) in Richtung Ortsausgang, als sie von einem 25-jährigen Lemgoer mit seinem Hyundai i20 angefahren wurde, der vom rechten Fahrbahnrand in die Straße einfuhr. Die Frau stürzte und klagte über Schmerzen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Der Fahrer des Pkw gab an, den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang verwechselt zu haben.

