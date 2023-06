Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Körperverletzung - Pferde verletzt - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (31.05.) einen grauen Roller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad im Wert von circa 1.500 Euro stand vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Der Roller wurde einige Zeit später beschädigt im Nahbereich des Tatorts aufgefunden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. In der Otfrid-von-Weißenburg-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.05.) einen schwarz-silbernen Roller des Herstellers Cixi King mit dem Versicherungskennzeichen 931 JMR. Das Fahrzeug stand auf dem Gehweg und hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen am Mittwoch (31.05.), zwischen 13 Uhr und 23.45 Uhr, in der Sturmiusstraße einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot im Wert von 700 Euro. Das Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 086 JMS stand dort auf dem Gehweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. Am frühen Montagmorgen (29.05.) kam es gegen 5 Uhr vor einer Gaststätte in der Mühlenstraße zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet dort ein 33-jähriger Mann aus Fulda mit einem Unbekannten in Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der Fuldaer vom Unbekannten mit Fäusten geschlagen und getreten wurde. Der 33-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pferde verletzt - Zeugen gesucht

Tann. Am Mittwochmorgen (31.05.) wurden bei zwei Pferden auf einer Koppel am südlichen Ortsrand des Ortsteils Günthers, im Bereich der Straße "An der Ecke", Verletzungen festgestellt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass Unbekannte sich zwischen Dienstagnachmittag (30.05.) und Mittwochmorgen (31.05.) unerlaubt auf die Weide begeben und dort den Pferden die Verletzungen - bei einem Tier im Genitalbereich - zugefügt haben. Ein Tierarzt musste die Vierbeiner in der Folge medizinisch behandeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet entsprechende Beobachtungen an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell