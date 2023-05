Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hühner gestohlen - Einbruch in Jugendzentrum

Fulda (ots)

Hühner gestohlen

Ehrenberg. Zwischen Dienstagnachmittag (23.05.) und Mittwochabend (24.05.) stahlen Unbekannte in der Gemarkung "Baumgarten" im Ortsteil Seiferts 120 Hühner von einer Wiese. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendzentrum

Fulda. Zwischen Samstagmorgen (27.05.) und Dienstagmorgen (30.05.) brachen Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe in ein Jugendzentrum in der Einhardstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Täter stahlen Süßwaren und Controller von Spielekonsolen im Gesamtwert von circa 500 Euro. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

