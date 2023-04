Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: illegales Rennen - Zeugen geuscht

Kaiserslautern, A6, Richtung Saarbrücken (ots)

Gegen 19 Uhr sollen sich laut Zeugenangaben ein schwarzer BMW 1er und ein grauer Golf VIII, beide mit M-Kennzeichen, ein illegales Rennen geliefert haben. Das Rennen begann nach dem Baustellenbereich der A6 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Kaiserslautern West. Die Fahrzeuge hätten wechselseitig andere Verkehrsteilnehmer rechts und links überholt und das teilweise mit Geschwindigkeiten jenseits der 200 km/h. Eines der Fahrzeuge konnte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern kurz vor der Landesgrenze Saarland, an der Anschlussstelle Waldmohr, gestoppt werden. Der junge Fahrzeugführer, der seine Fahrerlaubnis gerade einmal zwei Monate besaß, verlor diese noch vor Ort und musste, da er keinen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000EUR hinterlegen. Beide Fahrzeugführer kannten sich, was erste Ermittlungen ergaben. Weitere Zeugen des Rennens werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserlautern zu melden. |past

