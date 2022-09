POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Schortens/Middelsfähr

Varel (ots) - Am Sonntag, 18.09.2022, in dem Zeitraum von 12:00 h - 17:00 h, wird auf dem Vareler Kramer Markt in der Drostenstraße in Varel, vor der Apotheke, die Polizei Varel in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde eine Fahrradcodierung anbieten. Mit dem Codiergerät kann in den Rahmen des ...

mehr