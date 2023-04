Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann läuft vor Autos und wird in Gewahrsam genommen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizei hat am Mittwochvormittag einen Mann in Gewahrsam genommen, weil er sich selbstgefährdend verhielt und willkürlich Passanten anschrie. Der 32-Jährige war zunächst aufgefallen, weil er in der Jakobstraße absichtlich auf die Fahrbahn rannte, so dass herannahende Fahrzeuge nur durch starkes Bremsen einen Verkehrsunfall verhindern konnten. Danach urinierte er vor dem Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes, gestikulierte wild und schrie die Leute an. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands und starker Alkoholisierung wurde er von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Aufgrund des zuvor gezeigten Verhaltens wurde er gefesselt. Ein Alkoholtest wurde verweigert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. |pirok

