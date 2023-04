POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 12.04.2023 2. Altenkirchen - Personenkontrolle

Herdorf (ots) - In der Nacht zum 11.04.2023 wurden von einem DB-Sprinter die beiden Kennzeichenschilder AK-SJ 117 entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände im Struthweg im Stadtgebiet Herdorf. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Kennzeichen bitte an den Polizeibezirksdienst Herdorf oder die PI Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

