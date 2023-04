POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 12.04.2023 2. Isert - Entwendung von amtlichem Kennzeichen

Bad Hönningen (ots) - Der gegen 01:42Uhr gemeldete Brand im Bereich der Straße "Am blauen Stein" in Bad Hönningen konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personenschaden ist keiner entstanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Brandherd in / an einem Holzcarport, welches komplett ausgebrannt ist. Von dort ist der Brand auf eine Wellblechgarage übergesprungen und von dort ...

mehr