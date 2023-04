Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Bad Hönningen

Bad Hönningen (ots)

Der gegen 01:42Uhr gemeldete Brand im Bereich der Straße "Am blauen Stein" in Bad Hönningen konnte zwischenzeitlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personenschaden ist keiner entstanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Brandherd in / an einem Holzcarport, welches komplett ausgebrannt ist. Von dort ist der Brand auf eine Wellblechgarage übergesprungen und von dort wiederum wurde die Außenfassade eines Nachbarcarports in Mitleidenschaft gezogen.

In der Wellblechgarage befand sich mindestens eine Gasflasche, wie auch ein Motorroller. Die Flasche ist durch den Brand explodiert und der Roller nahezu komplett zerstört worden. Weiterhin ist ein Oberleitungsschaden entstanden. Der Gesamtschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Ein Übergreifen auf Wohngebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinbrohl und Bad Hönningen, welche mit 40 Kräften vor Ort waren, verhindert werden.

Der Bahnverkehr wurde für die Dauer der Löscharbeiten aufgrund der nicht unerheblichen Rauchentwicklung zunächst komplett gesperrt. Als die Löscharbeiten weiter fortgeschritten und der Brand unter Kontrolle waren, wurde der "Fahren auf Sicht" für den Bahnverkehr freigegeben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte ein Glutnest von einem Privatfeuer am Vortag ursächlich gewesen sein, weshalb ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet wurde. Der Einsatzort wurde abgesperrt, damit Fachkräfte der Kriminalpolizei gegebenenfalls weitere Brandursachenermittlungen durchführen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell