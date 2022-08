Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zum Fototermin: Neue Polizistinnen und Polizisten bei der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (1. September 2022) wird Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck im Polizeipräsidium 38 neue Polizistinnen und Polizisten in Krefeld begrüßen. Darunter sind auch 26 Polizeikommissarinnen und -kommissare, die nach drei Jahren Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW nunmehr gut ausgebildet ihren Dienst aufnehmen. Hierzu möchten wir Medienvertreter zu einem Fototermin am Nordwall 1-3 um 11:45 Uhr auf dem Vorplatz des Polizeipräsidiums einladen. (294)

