POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Krefeld: Nachtrag: Schussabgabe durch Polizei auf flüchtendes Fahrzeug - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Sonntag (28. August 2022) ist ein Kind auf einem Skateboard von einem Pkw überfahren worden. Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Audi-Fahrer die Spinnereistraße in Richtung Obergath und bog nach links in die Zufahrt zu den Häusern Spinnereistraße 50 - 42 ab. Beim Einbiegen In dem als ...

