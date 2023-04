Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung einer Hausfassade - Zeugenaufruf

Rheinbreitbach (ots)

Am Nachmittag des 11.04.2023 kam es in der Hauptstraße in Rheinbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit seinem Fahrzeug die Hausfassade des Anwesens Hauptstraße 31, Rheinbreitbach und entfernte sich anschließend unerlaubt von Verkehrsunfallort.

Das vorgefundene Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Täter die dort befindliche Seitenstraße/Einfahrt befahren haben dürfte.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet um sachdienliche Hinweise zwecks Tatklärung. Etwaige Hinweise können der hiesigen Dienststelle schriftlich (pilinz.wache@polizei.rlp.de) oder telefonisch (02644/943-0) mitgeteilt werden.

