Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 28.01.2023, gegen 10:40 Uhr, wurde ein 25-jähriger Pkw-Fahrer in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei dem 25-Jährigen drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 25-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

