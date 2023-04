Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung in Kindertagesstätte

Wissen (Sieg) (ots)

In der Nacht zum 11.04.2023 beschädigten bislang unbekannte Täter Spielgeräte im Außenbereich der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in der Hachenburger Straße im Ortsteil Köttingen. Weiterhin zerkratzten der oder die Täter ein angebrachtes Schild und beschädigten die Eingangstür des Kindergartens. Die Schadenshöhe des Vandalismus wird auf ca. 500 - 600 Euro geschätzt. Die Polizeiwache Wissen hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Wissen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell