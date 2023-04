Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presse-Erstmeldung Brand zweier Carports

Bad Hönningen (ots)

In Bad Hönningen wurde am frühen Mittwochmorgen ein Vollbrand eines Gartenhauses gemeldet, welcher sich vor Ort als Brand zweier Carports herausstellte. In mindestens einem dürften sich Gasflaschen befunden haben, die durch den Brand explodiert sind.

Die Polizei Linz am Rhein ist derzeit mit Kollegen der Polizei Neuwied vor Ort.

Die Feuerwehr führt Löscharbeiten durch. Der Brand ist zwar noch nicht gänzlich gelöscht, jedoch unter Kontrolle.

Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell