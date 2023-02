POL-COE: Kreis Coesfeld/Terminverschiebung Vorstellung der jährlichen Kriminalstatistik

Coesfeld (ots) - Vandalen haben auf der Toilette einer Schule am Niesweg in Senden gewütet. Unter anderem rissen die Täter Trennwände heraus, zerschlugen Keramiken, rissen Türklinken ab und verstopften Toiletten mit Papier. Weil die Unbekannten daraufhin die Spülung betätigten, kam es zu Überschwemmungen. Die Toilette ist derzeit nicht nutzbar. Die Tatzeit liegt zwischen 7 Uhr und 15 Uhr am Montag (06.02.23). Die ...

