Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schild gestohlen

Weimar (ots)

Am 12.02.2023 teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Zeit von 00:30 Uhr bis 00:45 Uhr mehre Jugendliche (ca. 7-9), in der Wohlsborner Straße am Ortsausgang Weimar das Ortsausgangsschild abmontiert und mit dem Schild zu Fuß in Richtung "Obere Trift" geflüchtet sind. Eine Personenbeschreibung konnte der Zeuge leider nicht liefern, dass Schild blieb verschwunden.

