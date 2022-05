POL-KLE: Kleve-Reichswalde - Einbruch in Gartenhaus

Goch (ots) - In der Zeit von Sonntag (1. Mai 2022) um 19:00 Uhr bis Montag (2. Mai 2022) um 05:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter verschiedene Getränke sowie einen schwarzen Rucksack der Marke Bugatti aus einem Pritschenwagen, der an der Weseler Straße abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms) Rückfragen bitte an: ...

