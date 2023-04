POL-PDNR: Betzdorf - 3-tägiges "Schnupperpraktikum" bei der Polizeiinspektion Betzdorf

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Vom 04.04. bis 06.04.2023 hatten 10 junge Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, innerhalb ihrer Osterferien ein Praktikum bei der Polizei in Betzdorf zu absolvieren. Im Rahmen des Praktikums wurde ihnen ein Überblick über die Organisation der rheinland-pfälzischen Polizei vermittelt sowie Einblicke in die Aufgabenstellungen und technische Ausstattung der Polizei gewährt. Neben interessanten Informationen rund um den Arbeitsalltag einer Schutzpolizistin bzw. eines Schutzpolizisten wurde ihnen auch die Tätigkeit bei der Kriminalpolizei näher gebracht. Bei einigen Übungen, wie z.B. der Durchsuchung eines Fahrzeuges oder der Sicherung von Fingerabdrücken, konnten die Schüler ihre Fähigkeiten als angehende Polizeibeamte schon sofort unter Beweis stellen. Ein besonderer Tag war der Besuch der Hochschule der Polizei (HdP) am Flughafen Hahn. Hier wurde den Schülerinnen und Schülern ein buntes Programm geboten, im Rahmen dessen sie nicht nur viel über das Studium und die Hochschule erfahren konnten, sondern auch aktiv an einer Sporteinheit sowie einem Einsatztraining teilnehmen konnten. Interessierte im Alter ab 16 Jahren können sich jedes Jahr für ein 3-tägiges Praktikum in den Oster- oder Herbstferien per Email bei der Polizeiinspektion Betzdorf bewerben (pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de). Ein Bewerbungsschreiben mit Kontaktdaten, ein Lebenslauf sowie das aktuelle Schulzeugnis sollten übermittelt werden. Wir freuen uns auf Euch und stehen für weitere Fragen zum Thema "Polizeiberuf und Bewerbung" jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Das Team der Einstellungsberater der PI Betzdorf

