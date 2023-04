Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunsicherem Schulbus wurde Weiterfahrt untersagt...

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag, mussten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung einem Omnibusfahrer nach der Kontrolle die Weiterfahrt untersagen. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine technische Prüfstelle, ergab sich eine dreiseitige Mängelliste, die dazu führte, dass der weitere Personentransport mit diesem Bus sofort untersagt werden musste. Unter anderem war die Abgasanlage defekt, so dass Abgase in den Innenraum strömten. Vorgeschriebene Schutzeinrichtungen wie Nothämmer und Feuerlöscher waren nicht vorhanden bzw. abgelaufen. Der Bus war nach Angaben des Fahrers, zur Beförderung amerikanischer Schulkinder im Einsatz! Auf die Halterin aus dem Saar-Pfalz-Kreis kommt nun ein erhebliches Bußgeldverfahren zu.

