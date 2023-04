Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht - Gefährliches Überholmanöver auf der Bundesstraße 420

Lauterecken (ots)

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer war am frühen Montagabend mit seinem dunkelfarbenen PKW von Medard in Fahrtrichtung Meisenheim unterwegs. Er wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Zudem verlor der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte beinahe mit einem Verkehrszeichen in der Ortslage Medard. Folglich sollte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Nachfahrt wurde auf der Bundesstraße 420 zwischen Medard und Odenbach eine Geschwindigkeit jenseits von 100 km/h erreicht. Im Bereich der Überholverbotszone überholte der Fahrzeugführer einen weißen Skoda Fabia. Bislang ist unklar, ob der Fahrer des Skoda Fabia oder andere Verkehrsteilnehmer aufgrund des Fahrverhaltens gefährdet worden sind. Im Zusammenhang mit diesem Verkehrsvorgang wurden die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere der Fahrer des weißen Skoda Fabia dürfte als Zeuge in Betracht kommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 Kontakt aufzunehmen.|pilek

