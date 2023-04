Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung

Offenburg (ots)

Am 01. April soll es in einem Zug der SWEG gegen 21:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem Fahrgast gekommen sein. Vor Abfahrt des Zuges auf Gleis 7 im Bahnhof Offenburg, überprüfte der Zugbegleiter die Tickets und traf auf den bislang Unbekannten, der keinen Fahrschein vorweisen konnte. Der Mann reagierte aggressiv, beleidigte den Zugbegleiter und schüttete ihm Bier ins Gesicht. Fahrgäste kamen dem Zugbegleiter zu Hilfe und drängten den bislang Unbekannten aus dem Zug. Dieser warf eine Glasbierflasche in Richtung des Zugbegleiters, welche auf dem Boden aufschlug und zerbrach. Vermutlich durch Glasscherben wurde der Zugbegleiter an der Hand verletzt, blieb aber dennoch dienstfähig. Der aggressive Mann entfernte sich vom Bahnsteig und konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang, neben diversen Zeugenaussagen, u.a. auch Videoaufzeichnungen aus dem Zug aus.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell