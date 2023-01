PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Dreistes Duo bestiehlt Seniorin in Schwalbach +++ Einbruch in Hofheimer Tennisclub +++ Unfallflucht in Bad Soden

Hofheim (ots)

1. Seniorin vor der Haustür bestohlen,

Schwalbach am Taunus, Spessartstraße, Mittwoch, 11.01.2023, 14:45 Uhr

(jn)Eine über 80 Jahre alte Frau aus Schwalbach ist am Mittwochnachmittag von zwei jungen Männern vor der eigenen Haustür bestohlen worden. Dem dreisten Duo gelang unerkannt die Flucht. Den Angaben der Geschädigten zufolge, hielt sich die Dame um 14:45 Uhr in der Spessartstraße vor ihrem Grundstück auf, als sich die beiden dunkel und sportlich gekleideten Männer näherten. Diese hätten ihr sogleich den Rucksack entrissen, welchen die Seniorin bei sich hatte, und seien anschließend über ein Feld in Richtung der Eichendorff-Anlage geflüchtet. Sowohl von beiden dunkel- und kurzhaarigen Tätern als auch von dem schwarzen Rucksack, in welchem sich Ausweisdokumente und Bargeld befanden, fehlt bislang jede Spur. Die Bestohlene wurde nicht verletzt.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

2. Einbruch in Vereinsgelände,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Schloßstraße, bis Mittwoch, 11.01.2023

(jn)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte das Gelände des Tennisclubs im Hofheimer Stadtteil Marxheim betreten und dort das Vereinsheim sowie eine Gartenhütte aufgebrochen. Den aktuellen Ermittlungen folgend kletterten die Täter über das Einfahrtstor in der Schloßstraße und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zu dem Hauptgebäude sowie einer Gartenhütte. Neben einem elektronischen Gerät nahmen die Täter auch mehrere Kisten Bier und weitere alkoholische Getränke mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Werkzeug aus Baucontainer gestohlen,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Meisenweg, Mittwoch, 11.01.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 12.01.2023, 07:30 Uhr

(jn)Akkuschrauber, Vermessungs-Laser und weiteres Werkzeug mit einem Gesamtwert von etwa 3.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag im Hofheimer Ortsteil Marxheim gestohlen. Zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr betraten die Gauner eine Baustelle im Meisenweg, brachen einen Baucontainer auf und verschwanden mit dem Diebesgut. Bisher liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Hinweise zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Audi bei Unfallflucht beschädigt,

Bad Soden am Taunus, Alleestraße, Mittwoch, 11.01.2023, 14:49 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag kam es in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Audi Q7 beschädigt wurde. Um kurz vor 14:49 Uhr hatte die Fahrerin des Audi ihr Fahrzeug vor einer Apotheke in der Alleestraße abgestellt. Während sie sich in dem Geschäft aufhielt, löste auf einmal die Alarmanlage des Pkw aus. Sie schaute nach und stellte einen Schaden an ihrem Wagen fest, der augenscheinlich soeben von einem unbekannten Autofahrer verursacht worden war. Die Person am Steuer des unfallverursachenden Kfz entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden war.

Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Unfallfluchtgruppe der Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

