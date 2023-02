Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwegenheim (ots)

Am Mittwoch, den 01.02 zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schwegenheim ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Damit Sie, wenn Sie nach Abwesenheit keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung im Urlaub leer steht. Beachten Sie auch folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen:

schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie

darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell