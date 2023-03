BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Abend in Kehl eine Urkundenfälschung festgestellt. Die Beamten kontrollierten am Bahnhof in Kehl einen 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dieser war kurz zuvor mit einem Nahverkehrszug aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Zur Kontrolle legte der Mann den Beamten die Kopie einer bulgarischen Identitätskarte vor und gab an, bulgarischer ...

mehr