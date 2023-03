Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Abend in Kehl eine Urkundenfälschung festgestellt. Die Beamten kontrollierten am Bahnhof in Kehl einen 32-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Dieser war kurz zuvor mit einem Nahverkehrszug aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Zur Kontrolle legte der Mann den Beamten die Kopie einer bulgarischen Identitätskarte vor und gab an, bulgarischer Staatsangehöriger zu sein. Bei der Inaugenscheinnahme der Kopie der bulgarischen Identitätskarte fielen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann türkischer Staatsbürger ist und sich in Frankreich in einem laufenden Asylverfahren befindet. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgebracht.

