Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbefugte Gleisüberschreitung im Bahnhof Rastatt

Rastatt (ots)

Am vergangenen Freitagabend wurde am Bahnhof in Rastatt eine unbefugte Gleisüberschreitung festgestellt. Ein 20-jähriger deutscher Staatsangehörige sollte zunächst in der Bahnhofsunterführung kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle konnte er flüchten. Hierbei überquerte er mehrere Gleise im Bahnhof Rastatt. Ihm gelang zunächst die Flucht, er konnte aber im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Er wurde belehrt und erhält eine Anzeige. Der Grund für seine Flucht ist unbekannt. Die Bundespolizei warnt vor Gefahren, in die sich Personen begeben, die unbefugt die Gleise überqueren, nur um einige Meter Fußweg abzukürzen. Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell