Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen an der Europabrücke und am Grenzübergang in Iffezheim

Kehl/Iffezheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern in Kehl und am Grenzübergang in Iffezheim zwei gesuchte Straftäter verhaftet. An der Europabrücke bestand gegen einen Insassen eines Fernreisebusses aus Frankreich ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichem Diebstahl mit Waffen. Demnach hatte der marokkanische Staatsangehörige aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten, noch eine Reststrafe von 77 Tage zu verbüßen und wurde ins Gefängnis gebracht.

Eine 30 tägige Haftstrafe abwenden konnte hingegen ein 26-Jähriger, der am Grenzübergang in Iffezheim festgenommen wurde. der rumänische Staatsangehörige wurde wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gesucht und konnte die fällige Geldstrafe bezahlen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell