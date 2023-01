Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund vom 29.01.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Zigarettenautomat zerstört

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, begaben sich unbekannte Täter zu einem Zigarettenautomaten, welcher sich in der Dornumer Straße in Aurich befindet. Mit einem unbekannten Sprengmittel (evtl. pyrotechnischer Gegenstand) wurde die Front des Automaten erheblich beschädigt. Derzeit ist der Umfang des Diebesgutes noch unbekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Randalierer in Gewahrsam genommen

Großefehn - Im Laufe des Samstages sorgte ein 27-jähriger Mann aus Großefehn für mehrere Polizeieinsätze. Demnach wurde die Polizei mehrfach alarmiert, da der Mann auf der Kanalstraße Nord und im Postweg Verkehrsteilnehmer ansprach und vor Firmengebäuden randalierte. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person jeweils. Am Nachmittag riefen erneut Verkehrsteilnehmer an und schilderten, dass der Verursacher auf die Scheibe eines wartenden PKW geschlagen hätte. Durch mehrere Streifenwagen konnte die Person im Bereich der Schmiedestraße angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. In dem Zusammenhang beleidigte und bedrohte der Täter die Polizeibeamten. Der Mann war mit knapp 2,5 Promille erheblich alkoholisiert und schlief seinen Rausch in der Zelle aus. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss einen PKW geführt

Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 02:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 34-jährigen Mann aus Südbrookmerland, welcher zuvor die Langefelder Straße mit seinem BMW befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der vorherige Konsum wurde eingeräumt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Zeugen nach Sachbeschädigung an Gartenzaun gesucht Hage - Am frühen Samstagabend wurde ein Gartenzaun in der Magda-Heyken-Straße in Hage beschädigt. In der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:50 Uhr wurde ein Zaunelement aus einem Gartenzaun augenscheinlich mutwillig herausgebrochen. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Versuchter Einbruch

Carolinensiel - In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:30 Uhr, versuchten mindestens zwei Unbekannte in ein bewohntes Ferienhaus in der Deichstraße einzubrechen. Obwohl sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnten die Unbekannten nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Unfall mit einer leicht verletzten Person Esens - Am Samstagabend, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Esenser mit seinem VW die Neuharlingersieler Straße (L6) aus Neuharlingersiel kommend. Der Mann bog an einer Kreuzung nach links in die Straße Norderwall ab. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 31-jährige Frau, ebenfalls aus der Samtgemeinde Esens, die mit ihrem VW in Richtung Neuharlingersiel fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde der VW des 20-Jährigen auf das Dach geschleudert. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt, die drei ebenfalls im Pkw sitzenden Kinder blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Unfall zwischen Pkw und Zug

Stedesdorf - In Stedesdorf ereignete sich am Samstag, gegen 18:10 Uhr, ein Unfall zwischen einem VW und einem Zug. Eine 30-jährige Frau aus der Samtgemeinde Esens fuhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße (K15) aus Stedesdorf kommend in Richtung der Esenser Straße (L10). Die 30-Jährige übersah an dem unbeschrankten Bahnübergang die "Rotlicht" anzeigende Lichtzeichenanlage und fuhr an die Gleise heran. Aus Esens näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein Zug. Der Zugführer, ein 48-jähriger Wilhelmshavener, leitete eine Notbremsung ein. Da der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam, stießen der Zug und der Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer in dem Pkw, ein 29-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Esens, leicht verletzt. Die Fahrzeugführerin und die Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. Der VW wurde durch den Unfall stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf eine niedrige fünfstellige Summe. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die 30-Jährige eingeleitet.

