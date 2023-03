Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beamten geschlagen und Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte kam es am vergangenen Freitagabend. Zunächst war ein 41-jähriger syrischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Offenburg einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Der Mann gab an, am Nachmittag mit einem Zug aus Frankreich nach Deutschland eingereist zu sein. Bei der Kontrolle konnte er keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen. Er verhielt sich den eingesetzten Beamten gegenüber unkooperativ und teilweise aggressiv. Der Mann wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Dienststelle gebracht. Durch einen Abgleich seiner Fingerabdrücke mit den polizeilichen Informationssystemen konnten seine Personalien festgestellt werden. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubter Einreise. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 160,00 Euro nicht bezahlen konnte, muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Als der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht werden sollte, schlug er einem Beamten unvermittelt mit der Hand in das Gesicht. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und ihm wurden die Handfesseln angelegt. Hierbei leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte. Nachdem sich der syrische Staatsangehörige wieder beruhigt hatte, wurde er ins Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell