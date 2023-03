Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl und falschen Dokumenten unterwegs

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg stellten am vergangenen Samstag eine falsche belgische Identitätskarte sicher. Diese hatte ein 36-jähriger senegalesischer Staatsangehöriger bei sich, welcher in einem grenzüberschreitenden Fernverkehrszug, auf der Strecke von Straßburg nach Karlsruhe angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann legte zur Kontrolle einen senegalesischen Reisepass und eine deutsche Niederlassungserlaubnis vor. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Geldwäsche. Er wurde am Bahnhof in Karlsruhe aus dem Zug genommen und auf die Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gepäckstücke wurde eine gefälschte belgische Identitätskarte aufgefunden. Er gab an, dass er das Dokument gefunden habe und dass es nicht ihm gehöre. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung einer Haftstrafe von 180 Tagen in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell