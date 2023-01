Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter Betrug in Lünen - Hinweis auf eine derzeit gehäufte Betrugsmasche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0077

Nach einem versuchten Betrug am Donnerstagnachmittag (19. Januar) in einem Elektronikgeschäft in Lünen konnte die Polizei dank Hinweis eines aufmerksamen Mitarbeiters zwei Tatverdächtige festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigten die beiden mutmaßlichen Täter (19 und 17 Jahre alt, beide aus den Niederlanden) gegen 17.07 Uhr zwei hochwertige Mobiltelefone in einem Geschäft am Willy-Brandt-Platz zu kaufen. Dem 21-jährigen Mitarbeiter aus Dortmund fiel beim Kaufvertrag aber auf, dass die Personalien nicht mit denen auf der Kreditkarte übereinstimmten. Da er misstrauisch wurde, verständigte er die Polizei.

Und tatsächlich: Die angegebenen Personalien im Kaufvertrag und die auf der Kreditkarte passten nicht zu den beiden Niederländern. Weiterhin konnten während der ersten Ermittlungen eine größere Bargeldsumme und weitere Mobiltelefone aufgefunden werden, die die Polizei sicherstellte.

Aktuell häufen sich die Vorfälle in ähnlicher Form. Dabei rufen die Betrüger bei den Geschädigten an und stellen sich als Bank- bzw. Sparkassenmitarbeiter vor. In dem Gespräch wird unter einem Vorwand nach den Zugangsdaten für den jeweiligen Online-Banking-Account gefragt. Sobald die Betrüger die entsprechenden Daten entlocken konnten, kann die dazugehörige Debitkarte des Kontos auf einem Mobilfunkgerät als "Digitale Debitkarte" hinterlegt werden. Im Anschluss kann durch die hinterlegte Debitkarte bezahlt werden, ohne dass erneut eine Pin abgefragt wird.

Daher nochmals der Hinweis: Ein Bankmitarbeiter wird am Telefon niemals nach Ihren Bankdaten und/oder Online-Banking-Zugängen fragen. Geben Sie keine Details an die Betrüger heraus und verständigen Sie umgehend die 110 der Polizei

