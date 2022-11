Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand: Bewohner reagieren schnell

Heimbach (ots)

In der Straße "Am Eichelberg" in Heimbach hat es am Montag (14.11.2022) in einer Wohnung gebrannt. Ursache war ein brennender Aschenbecher. Die Bewohner konnten das Feuer aber schnell löschen.

Kurz nach 21:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr informiert. In der Wohnung eines 24-Jährigen war ein Feuer ausgebrochen. Dieses ging ursprünglich von einem Aschenbecher aus, hatte jedoch auf Möbel übergegriffen. Zudem waren ein weiterer 24-jähriger Anwohner und eine 25-Jährige aus Nideggen vor Ort. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die drei Anwesenden sowie ein 57-Jähriger weiterer Hausbewohner den Brand löschen. Die beiden 24-Jährigen und die 25-Jährige wurden dabei jedoch leicht verletzt und daher in umliegende Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell