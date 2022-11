Polizei Düren

POL-DN: Einbrüche in Düren und Aldenhoven

Düren/Aldenhoven (ots)

Im Kreis Düren hat es erneut zwei Einbrüche gegeben. In beiden Fällen waren die Täter am Montag (14.11.2022) über Tag unterwegs.

In Düren sind Unbekannte in eine Wohnung am Miesheimer Weg eingebrochen. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr eingrenzen. Der oder die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf, dann durchsuchten sie die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie jedoch ohne Beute. In Aldenhoven-Siersdorf brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:40 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Auch hier verschafften sich die Täter Zutritt durch die Haustür, um schließlich diverse Schubladen und Schränke zu durchsuchen. Die Täter wurden dabei durch die Bewohner überrascht, konnten aber dennoch unerkannt flüchten. Sie machten Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell