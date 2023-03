Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Offenburg/ Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg konnten gestern Abend zwei Haftbefehle vollstrecken. Ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger benutzte zunächst einen ICE auf der Fahrt von Freiburg nach Offenburg, ohne im Besitz eines gültigen Fahrscheins zu sein. Da er sich auch nicht ausweisen konnte, wurde die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine Überprüfung der Personalien des Mannes in den polizeilichen Informationssystemen ergab dann einen Haftbefehl wegen Diebstahl. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 428 Tage in das Gefängnis gebracht. Kurze Zeit später erfolgte die Festnahme eines 44-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Gegen Ihn bestand ebenfalls ein Haftbefehl wegen Diebstahl. Auch er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde für 25 Tage in das Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell