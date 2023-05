POL-OH: Kraftstoffdiebstahl - Diebstahl von Kupferkabel - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Osthessen

Kraftstoffdiebstahl

Bebra. Unbekannte bohrten zwischen Sonntag (28.05.) und Dienstag (30.05.) den Tankdeckel eines grauen Hyundai i20 auf und entwendeten daraus Benzin im Wert von circa 70 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden von rund 500 Euro entstand - auf einem Parkplatz in der Straße "An der Laupfütze". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kupferkabel

Ludwigsau. Von einer Baustelle in der Straße "Im Fuldatal" in Mecklar stahlen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Samstagnachmittag (27.05.) bis Montagabend (29.05.) rund 150 Meter eines circa vier Zentimeter dicken Kupferkabels. Zur Tatzeit war das Diebesgut - im Wert von etwa 4.000 Euro - frei zugänglich bereits in ausgehobenen Gräben verlegt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wallengasse wurde am Dienstagabend (30.05.), gegen 18.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam hatten die Einbrecher die Tür aufgebrochen und anschließend einen Soundspeaker, ein Samsung Galaxy-Handy sowie einen rot-weiß-schwarzen Rucksack der Marke "Maraton" im Gesamtwert von circa 320 Euro entwendet. Zudem hinterließen sie Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

