Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (26.05.) in der Dalherdaer Straße eine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände aus einem Wohnmobil. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks.

Gegen 3.20 Uhr wurde in der Dammersfeldstraße in einem Hinterhof ein Lada zum Ziel Unbekannter. Sie verschafften sich Zutritt zum Fahrzeug und durchsuchten es erfolglos nach Diebesgut.

In der Wasserkuppenstraße brachen Unbekannte gegen 4.15 Uhr das Schloss eines silberfarbenen VW Polo auf, der auf einem Parkplatz stand und stahlen eine Handtasche.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell