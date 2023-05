Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Schulgebäude - Einbruch in Bürogebäude

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrraddiebstahl

Grebenhain. Ein auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Herbsteiner Straße in Ilbeshausen-Hochwaldhausen abgestelltes, schwarzes Pedelec der Marke Specialized, Modell Levo FSR Comp, Rahmengröße XL, stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (25.05.), zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Freiensteinau. Ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Gunzenau wurde am Sonntagnachmittag (28.05.), zwischen 14.30 Uhr und 16.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, welche sie anschließend durchsuchten. Mitsamt einem Armband der Marke "Pandora", im Wert von circa 100 Euro, flüchteten die Täter schließlich. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum im Bereich des Einfamilienhauses einen ihm unbekannten, etwa 1,75 Meter großen, circa 30 bis 40 Jahre alten Mann, mit schlanker Gestalt, dunklem Hautteint sowie kurzen, schwarzen Haaren. Dieser habe ein Goldarmband und beigefarbene Kleidung getragen und ein älteres Herrenrad mit sich geführt. Ob dieser Mann mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist aktuell noch vollkommen unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Alsfeld. Durch Einschlagen eines Fensters verschafften sich Unbekannte zwischen Samstag (27.05.) und Montag (29.05.) unberechtigten Zugang zu einer öffentlichen Schule in der Straße "In der Krebsbach". Im Gebäude verursachten die Täter weiteren Sachschaden, als sie mehrere Gegenstände zu Boden warfen und einen Rollladen gewaltsam aufschoben. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen rund 1.500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Alsfeld. Unbekannte warfen am Montagvormittag (29.05.) eine Scheibe eines Bürogebäudes in der Straße "Fuldaer Tor" ein und gelangten so unbefugt in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Die Täter hinterließen Sachschaden von circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

