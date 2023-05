Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung - Diebstahl von Geldbörse - Einbruch in Gaststätte - Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Am frühen Samstagmorgen (27.05.) verschafften Unbekannte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Hainstraße. Anschließend versuchten die Täter die Tür einer Wohnung gewaltsam zu öffnen. Als der Bewohner die damit verbundenen Einbruchsgeräusche wahrnahm, machte er lautstark auf sich aufmerksam. Die Einbrecher flüchteten daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Die Geldbörse eines 44-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (27.05.) in einer Gaststätte in der Rittergasse. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Rotenburg a.d. Fulda. Eine Gaststätte im Steinweg wurde am frühen Sonntagmorgen (28.05.), gegen 3.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher beschädigten einen Spielautomaten, als sie diesen durch ein rückwärtig gelegenes Fenster aus den Räumlichkeiten zu entwenden versuchten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und ließen den Automaten vor Ort zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagmorgen (29.05.) wurden ein 25-jähriger Mann aus Heringen und ein 23-Jähriger aus Bad Hersfeld in der Straße "Am Kurpark" verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen griffen Personen einer vierköpfigen Gruppe die beiden Männer aus noch unklarer Ursache vor einer dortigen Lokalität an und schlugen sie dabei mit einer Flasche sowie einem Stein gegen den Kopf sowie Brustbereich. Die Täter flüchteten anschließend noch vor Eintreffen der Polizei. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 18 bis 22 Jahre alt - circa 1,55 Meter bis 1,60 Meter groß - dunkle, kurze Haare - südländisches Erscheinungsbild - trug eine braune Jacke und eine schwarze Jeans

Täter 2:

- männlich - circa 1,60 Meter groß - kurze, schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild - trug eine schwarze Jacke der Marke "Adidas"

Hinweise zu dem Sachverhalt oder den Tätern bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (29.05.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rittergasse ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Playstation 4, eine rote Shisha, eine schwarze Musikbox sowie einen schwarzen 32-Zoll-Fernseher der Marke OK und flüchteten dann unerkannt in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell