POL-OH: Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses - keine Verletzte

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit Stadtbus Am Freitagnachmittag kam es in der Rabanusstraße in Fulda zu einen Verkehrsunfall mit einem Bus. Ein 57-jähriger Mann aus Fulda wollte seinen Nissan in Höhe des Jerusalemplatzes am Fahrbahnrand einparken. Von hinten näherte sich ein Linienbus, der von einem 47-jährigem Fuldaer gesteuert wurde. Beim Vorbeifahren des Busses an dem Nissan kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden ...

