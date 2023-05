Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Samstagnachmittag kam es in Bad Salzschlirf zu einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Rennradfahrer. Was war passiert? Als Teilnehmer eines Radrennens befuhr der aus dem Kreis Steinfurt stammende 51-jährige Radfahrer die Fuldaer Straße in Bad Salzschlirf bergab. Auf Höhe der Einmündung der Marienstraße wollte eine 54-jährige Frau aus Bad Salzschlirf mit ihrem VW Wohnmobil die Fuldaer Straße von der Marienstraße in die Riedstraße überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den Radfahrer, der noch versuchte, auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3000 Euro.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

