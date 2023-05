POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Hersfeld-Rotenburg (ots) - UPDATE zu Badeunfall an den "Breitenbacher Seen" - Zwei Jugendliche tödlich verunglückt Bebra. Gegen 17.45 Uhr informierten Zeugen die Einsatzleitstelle über einen Badeunfall mit zwei vermissten Personen am Breitenbacher See. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren mehrere Jugendliche am Nachmittag auf einem Boot auf dem See ...

mehr