Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brennender BMW auf der Autobahn

Gemarkung Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag (26.05.) kam es gegen 15.15 Uhr zum Vollbrand eines polnischen Pkw BMW. Ein 26-jähriger Mann aus Polen befuhr mit seinem 5er BMW die Autobahn A 4 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eisenach. Vermutliche aufgrund eines technischen Defekts geriet der Pkw kurz vor der Anschlussstelle Friedewald in Brand. Der Fahrer konnten den BMW noch auf dem Standstreifen abstellen und aussteigen. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen verständigt. Der Fahrzeugführer konnte aber nach kurzer Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Am Pkw und dem Fahrbahnbelag der Autobahn entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr war die Autobahn von 15.15 Uhr bis circa 16.30 Uhr voll gesperrt, was zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Gefertigt: Diegelmann, PHK, Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell