POL-OH: Kurios und anders als zunächst geplant: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert

Hersfeld-Rotenburg. Wenn man sich zur Polizei fahren lässt, um sein Auto abzuholen und dann anstatt mit zwei Pkw mit zwei Personen und ganz ohne fahrbaren Untersatz von dort wieder zurückkommt, dann ist vermutlich etwas nicht ganz wie geplant gelaufen. Doch genau solch ein kurioser Sachverhalt beschäftigte die Beamten der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zu Beginn der zurückliegenden Woche.

Aber zunächst erst einmal alles auf Anfang. Was war passiert? Am Dienstag (23.05.) kontrollierten Zollbeamte im Bereich des Kirchheimer Dreiecks einen 42-jährigen Autofahrer. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte, woraufhin die Beamten des Zolls umgehend die Polizei informierten. In dem Auto fanden die Polizisten dann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf, stellten diese sicher und führten eine Blutentnahme bei dem Fahrer durch, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Weiterfahrt untersagt bekam und - anders als sein Auto - die Dienststelle verlassen konnte.

Als der 42-jährige Fahrzeugführer am nächsten Tag (24.05.) auf der Polizeiautobahnstation in Bad Hersfeld erschien, um sein Fahrzeug abzuholen, reagierte ein durchgeführter Drogenvortest noch immer positiv.

Soweit nichts Ungewöhnliches für die Beamten. Kurios wurde es jedoch, als sich im Anschluss herausstellte, dass sich der Mann von einem 25-jährigen Freund zur Polizei hatte fahren lassen, der sein Fahrzeug ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Auch bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt, eine Sicherheitsleistung angeordnet und ihm die weitere Fahrt untersagt.

Beide Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten und verließen dann eben zunächst ohne ihre Fahrzeuge die Polizeiautobahnstation.

