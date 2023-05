Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizeipräsidium Osthessen bildet weitere ehrenamtliche Polizeihelferinnen und Polizeihelfer aus - Bewerbungen weiterhin bis 30. Juni 2023 möglich

Osthessen (ots)

Osthessen / Fulda / Alsfeld - Helferinnen und Helfer für den Freiwilligen Polizeidienst gesucht! Das Polizeipräsidium Osthessen beabsichtigt in nächster Zeit wieder mehrere ehrenamtliche Helferinnen und -helfer des freiwilligen Polizeidienstes auszubilden. Sie sollen anschließend in Stadt und Landkreis Fulda sowie in Alsfeld zum Einsatz kommen und das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort weiter stärken. Interessierte, die sich in den Kommunen Fulda, Petersberg, Künzell, Neuhof, Eichenzell, Bad Salzschlirf, Hünfeld, Hilders, Poppenhausen, Tann, Hofbieber oder Gersfeld engagieren möchten, können sich weiterhin bis zum 30. Juni 2023 bewerben.

Unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit, können Sie im Freiwilligen Polizeidienst tätig werden, wenn Sie

- mindestens 18 Jahre, höchstens 65 Jahre alt sind - gesundheitlich in der Lage sind, die Ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen - einen Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen können - die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen - nach Ihrer Gesamtpersönlichkeit geeignet erscheinen, die Aufgaben des Freiwilligen Polizeidienstes zu erfüllen - Sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten - Sie nicht zu einer Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt worden sind

Ein Bewerbungsbogen für Bewerberinnen und Bewerber zum Freiwilligen Polizeidienst sowie Informationsmaterial sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueberuns/Ansprechpersonen/Freiwilliger-Polizeidienst/ eingestellt.

Interessierte richten ihre Bewerbungen bis zum 30. Juni 2023, unter Angabe der gewünschten Dienstbereiche, an das Polizeipräsidium Osthessen, Stabsbereich Prävention, Severingstr. 1-7, 36041 Fulda, Herr Özcan Yilmaz.

Der Bewerbungsphase schließen sich die Auswahlgespräche an.

Für weitere Informationen können Sie sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon: 0661/105-2044 oder per E-Mail an: praevention.ppoh@polizei.hessen.de wenden. Die eingangs erwähnten Kommunen stehen Ihnen ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen rund um den Freiwilligen Polizeidienst sind der Internetseite des Hessischen Innenministeriums (https://innen.hessen.de/Sicherheit/Die-Hessische-Polizei/Freiwilliger-Polizeidienst) oder unserer Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/5500960 zu entnehmen.

(PB)

