Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Neuhof. Am Donnerstag (25.05.), gegen 7.40 Uhr kam es in der Brandloser Straße in Hauswurz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Straße aus Richtung Taufsteinstraße kommend in Fahrtrichtung Hosenfeld. Auf der Gegenfahrbahn hielt zeitgleich ein Schulbus an einer dortigen Haltestelle. Hinter dem Bus überquerte das Mädchen die Fahrbahn, wobei das Auto dem Kind aus bislang unklarer Ursache mit beiden Reifen über den rechten Fuß fuhr. Der oder die Fahrzeugführende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655/ 9688-0 zu wenden.

Polizeiposten Neuhof

