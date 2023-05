Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorraddiebstahl - Fahndungserfolg: 15-Jähriger nach versuchtem Kraftfahrzeugdiebstahl festgenommen

Motorraddiebstahl

Cornberg. Eine dunkelblaue Kawasaki ER 500 A im Wert von circa 1.000 Euro entwendeten Unbekannte am Dienstagvormittag (23.05.) von einem Grundstück in der Straße "Unter dem Küppel". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen schob ein bislang unbekannter, junger Mann das Zweirad bis zu einem nahegelegenen Schotterparkplatz, wo er mehrfach versuchte, dieses zu starten. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Situation und sprach den Unbekannten an. Als dieser daraufhin flüchtete und das Motorrad zurückließ informierte der Zeuge die Polizei. Der Tatverdächtige kann als etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, circa 16 bis 18 Jahre alt, mit Oberlippenbart, schlanker Statur und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er rote Schuhe und eine braune Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahndungserfolg: 15-Jähriger nach versuchtem Kraftfahrzeugdiebstahl festgenommen

Rotenburg a.d. Fulda. Beamten der Polizeistation Rotenburg gelang es am Dienstagabend (23.05.) einen 15-Jährigen aus Bebra nach einem versuchten Diebstahl eines Kleinkraftrades festzunehmen.

Am Dienstagabend (23.05.), gegen 21.15 Uhr, fiel einem aufmerksamen 32-jährigen Mann aus Rotenburg in der Goethestraße eine männliche Person auf, die zunächst um ein dortiges Einfamilienhaus herumschlich und sich anschließend an einem dort abgestellten Zweirad des Hersteller "Jonway" zu schaffen machte. Als der Zeuge den unbekannten Jugendlichen ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Bahnhof. Dank der guten Personenbeschreibung des 32-Jährigen sowie der schnellen Kontaktaufnahme mit der Polizei, gelang es Beamten der Polizeistation Rotenburg den 15-Jährigen zeitnah in einer Regionalbahn ausfindig zu machen und nach Verlassen des Zuges in Bebra festzunehmen.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Fahrzeugdiebstahls verantworten. Er wurde im Anschluss an die polizeiliche Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

