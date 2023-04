Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Roller - 32-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (14. April, 19:15 Uhr) sind auf der Duisburger Straße in Höhe der Autobahnauffahrt Duisburg-Homberg ein Motorrad- und ein Rollerfahrer zusammen gestoßen. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-jährige Mitfahrerin des Motorradfahrers. Sie kam schwer verletzt - aber nicht lebensbedrohlich - mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat der 33-jährige Mann auf dem Motorrad eine Fahrzeugschlange passieren wollen, die an einer roten Ampel wartete. Als die Ampel auf Grünlicht sprang, wechselte er auf die Spur für Geradeausfahrende und kollidierte dort mit dem 44-jährigen Rollerfahrer. Alle drei stürzten zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Duisburger Straße teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell