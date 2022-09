Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall zwischen Rollstuhlfahrerin und Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 29.9.2022, 9.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Am Stockpiper/Auf dem Knüppelsberg in Ahlen an dem eine Rollstuhlfahrerin und ein Autofahrer beteiligt waren. Die 82-Jährige befand sich mit ihrem Rollstuhl mittig auf der Straße Am Knüppelsberg und bog nach links auf die Straße Am Stockpieper ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 55-jährigen Ahleners. Dieser befuhr die Straße Am Stockpieper stadtauswärts und bog nach links auf die Straße Am Knüppelsberg ab. Die Ahlenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die Seniorin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro. Eine Angehörige kümmerte sich um den Abtransport des Krankenfahrstuhls.

